ذا بيست.. جارناتشو يتوج بجائزة أفضل هدف في 2024

توج الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2024، خلال حفل جوائز ذا بيست لتوزيع جوائز الأفضل.

تفوق جارناتشو في صراع جائزة بوشكاش على كل من، حسن الهيدوس، تيري أنتونيس، ياسين بنزيه، والتو بو، ميكاييل شيرينوس، فيديريكو دي ماركو، محمد قدوس، دينيس أوميدي، بول أونواتشو، وجادين فيلوجين.

وجاء هدف أليخاندرو جارناتشو في مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، حينما سدد كرة مقصية رائعة في شباك حارس التوفيز.

جارناتشو

ينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الثلاثاء، حفلًا لتوزيع جوائز الأفضل في العالم عن عام 2024 في نسخته التاسعة، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.

ويقدم «فيفا» جوائز ذا بيست لأفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل مدرب رجال، أفضل مدرب سيدات، أفضل حارس مرمى، أفضل حارسة مرمى، جائزة بوشكاش لأفضل هدف، جائزة فيفا للجمهور، فريق فيفبرو للرجال، فريق فيفبرو للسيدات، جائزة مارتا لأفضل هدف تسجله لاعبة، وجائزة اللعب النظيف.

المرشحون لجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم 2024

تعتبر جائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم، التي تحظى باهتمام كبير حول العالم، لما تشهده من منافسة شرسة بين نجوم الساحرة المستديرة في كل عام، ويتنافس على الجائزة لعام 2024، 11 لاعبًا، هم:

البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

الإسباني داني كارفخال (ريال مدريد)

النرويجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

الأرجنتيني ليونيل ميسي (إنتر ميامي)

الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد)

الألماني فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)

الإنجليزي جود بيلينجهام (ريال مدريد)

الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان/ ريال مدريد)

الإسباني لامين يامال (برشلونة)

الإسباني رودري (مانشستر سيتي)

الألماني توني كروس (ريال مدريد، معتزل حاليًا).