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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ الدقهلية يناقش مع الجمعيات الأهلية والخيرية خطة دعم الأسر الأولي بالرعاية

لوضع خطة متكاملة لدعم الأسر الأولي بالرعاية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء اجتماعا بعدد من الجمعيات الأهلية والخيرية لوضع خطة متكاملة لدعم الأسر الأولي بالرعاية بنطاق المحافظة من خلال تقديم جميع المساعدات العينية والنقدية والسلع والمواد الغذائية وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

 كما جرى مناقشة المعوقات والمشكلات التي تواجه العمل في إنشاء قاعدة بيانات موحدة للجمعيات الأهلية تحت مسمي ( تكامل ) لحصر جميع المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وتحديد المستحقين فعلياً.


وأكد "العدل" أننا نعمل من خلال التعاون مع كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدني من أجل توفير حياة كريمة للأسر الأولي بالرعاية من خلال توفير كافة احتياجاتهم وتقديم الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لهذه الأسر سواء في القطاع الخاص او من خلال إقامة مشروعات صغيره من خلال منحهم قروضا بدون فوائد أو قروضا ميسرة .


 

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الأسر الأولى بالرعاية التضامن الاجتماعي الجمعيات الاهلية الدقهلية الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية الدكتورة ماجدة جلالة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية