منتخب الجمباز الفني للناشئين يحصد 6 ميداليات متنوعة في بطولة البحر المتوسط بتونس

حقق منتخب مصر للجمباز الفني المشاركة في بطولة البحر المتوسط للناشئين والناشئات التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 16 الي 19 ديسمبر الجاري بمشاركة 17 دولة، 6 ميداليات متنوعة حتي الآن، وجاءت كالتالي:

دنا خليل ذهبية نهائيات منافسات جهاز حصان القفز

جودي خليفة برونزية نهائيات منافسات جهاز المتوازي

عبدالله بركة برونزية نهائيات منافسات جهاز الحلق

دنا خليل وجودي خليفة يحرزن المركز الثاني والميدالية الفضية بمنافسات الفرق

عبد الله بركة ومازن علي و نور الدين محمد يحصلون على المركز الثالث والميدالية البرونزية بمنافسات الفرق

دنا خليل تحصد برونزية نهائيات منافسات الفردي العام

وتشارك بعثة منتخب مصر للجمباز الفني في بطولة البحر المتوسط للناشئين والناشئات التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 16 الي 19 ديسمبر الجاري بمشاركة 17 دولة

ويمثل منتخب للجمباز الفني للناشئين:

عبدالله بركه ومازن علي ونورالدين محمد

المدرب الكابتن مصطفي عمر

ويشارك الحكم خالد محي في تحكيم البطولة

ويمثل منتخب مصر للناشئات:

دانه خليل وجودي خليفة

والمدربين كابتن رضوي الجوهري وعمر حسن

وتشارك الحكمة اميره شرف في تحكيم فاعليات البطولة

ومدير أداري البعثة العميد وليد شوقي

وتعتبر البطولة فرصة كبيرة لمنتخب مصر للجمباز الفني للناشئين والناشئات من اجل اكتساب الخبرات الدولية والمنافسة والاحتكاك مع أبرز اللاعبين الذين يتمتعون بالخبرة الدولية من دول حوض البحر المتوسط الأوروبية والأفريقية والآسيوية من اجل اعداد جيل جديد يكون نواة لمنتخب مصر للجمباز الفني.