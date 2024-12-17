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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيدات يد الزمالك يتأهلن إلى ربع نهائي كأس مصر على حساب المعادي

سيدات يد الزمالك
سيدات يد الزمالك
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تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "سيدات" لدور الـ8 من بطولة كأس مصر، وذلك بعد فوزه على المعادي بنتيجة 37 - 22 ، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على صالة القلعة البيضاء، ضمن منافسات دور الـ16.

قدمت لاعبات الزمالك أداءً جيداً خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق بنتيجة 15 - 7، واستمر تفوق الأبيض في الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بنتيجة 37 - 22 .

ومن المقرر، أن يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "سيدات" مع نظيره الأهلي في دور الـ8 لبطولة كأس مصر.

ويتكون الجهاز الفني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك "سيدات" من: "حسن يسري رئيساً، محمد عبد السلام مديراً فنياً، محمد الأحمر مدرباً عاماً، محمد مصطفي مدرباً للحراس، هبة حسنين مديراً إدارياً، سارة محمد إدارياً، حبيبة هشام أخصائياً للعلاج الطبيعي، محمد أحمد مخططاً للأحمال، مؤمن مصطفي محللاً للأداء".

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