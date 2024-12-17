جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لجميع الصفوف بمحافظة الدقهلية

حصلت “البوابة نيوز” على جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل النقل التعليم الأساسي والشهادة الإعدادية، وتشمل مراحل النقل الابتدائى والإعدادى والثانوي التى اعتمدها اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء.
موعد امتحانات الترم الأول بالدقهلية
وأوضح "مرزوق" أن الامتحانات من المقرر أن تبدأ بتاريخ 11/1/2025 وتنتهي بتاريخ 23/1/2025 ، ووجه بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات للجان الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .
ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف العربي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ان امتحانات النقل ستبدأ يوم 11/1/2025 وتنتهي يوم 23/1/2025 .
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم إنه يجري حاليا التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تكليفات محافظ الدقهلية بالنسبة للامتحانات المشار إليها.