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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مقتل قائد سرية إسرائيلية وإصابة جنديين في رفح

قتلى جيش الاحتلال
قتلى جيش الاحتلال
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عن مقتل ضابط وجندي من عناصره نتيجة انهيار مبنى في جنوب قطاع غزة، ما رفع إجمالي عدد القتلى في صفوفه إلى 818.

وفقًا لبيان نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، لقي الرائد موشيكو روزنفيلد، البالغ من العمر 35 عامًا، وهو قائد سرية في كتيبة الهندسة التابعة للواء "هنحال"، مصرعه أثناء تنفيذ مهمة عسكرية.

الحادث وقع في مدينة رفح الفلسطينية عندما دخلت وحدة احتياطية من الكتيبة إلى مبنى متضرر تعرض سابقًا لضربات جوية إسرائيلية، ما تسبب في انهياره على أفراد الوحدة.

وأفاد البيان بأن الحادث أسفر أيضًا عن إصابة جنديين آخرين من الكتيبة، وُصفت حالتهما بأنها "متوسطة".

تم نقل المصابين على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما يجري الجيش تحقيقًا لمعرفة الملابسات الدقيقة للواقعة.

تشير التقديرات الأولية إلى أن المبنى انهار نتيجة الأضرار البالغة التي تعرض لها خلال العمليات العسكرية في المنطقة، مما أعاق تقييم حالته الهيكلية قبل الدخول إليه.

الاحتلال الإسرائيلي غزة رفح