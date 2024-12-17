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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزناري ومحمد السيد يخوضان تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

الزنارى
الزنارى
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أدى مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومحمد السيد لاعب الوسط تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني الزناري من إصابة بشد في العضلة الخلفية، في حين يعاني محمد السيد من إصابة بمزق في منشأ العضلة الأمامية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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