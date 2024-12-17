خالد يوسف يفجر مفاجأة في قضية سرقة مجوهرات زوجته.. شاهد

قرر المخرج خالد يوسف، الخروج عن صمته والحديث عن قضية سرقة مجوهرات ومقتنيات زوجته شاليمار شربتلي، التي تم توجيه الاتهام فيها إلى المخرج عمر زهران.

خالد يوسف

خالد يوسف يكشف الحقيقة الكاملة حول قضية سرقة مجوهرات زوجته

ونشر المخرج خالد يوسف فيديو قصير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوضح فيه الحقيقة الكاملة حول قضية سرقة مجوهرات زوجته، قائلا: هذا الفيديو به الحقيقة الكاملة في قضية عمر زهران من خلال الأوراق والتحقيقات ولماذا قررت النيابة إحالته متهما ومحبوسا وحيثيات حكم المحكمة التي أدانته وحكمت بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ.

وتابع: “الفيديو به أيضا سبب امتناعي عن التعليق في وسط هوجة من التشويه المتعمد ورمي الاتهامات الباطلة لطرف أو التقديس الغريب والتنزيه المطلق لطرف آخر”.

يشار إلى أن وقائع القضية تعود إلى اتهام شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، والمعروفة كفنانة تشكيلية، للمخرج عمر زهران بسرقة مجوهراتها.

وقد تقدمت “الشربتلي” ببلاغ رسمي يتهمه بسرقة مجموعة من المجوهرات الثمينة من مقر إقامته، ووفقا لتحقيقات النيابة العامة وأدلة الإثبات المقدمة في القضية، صدر حكم أول درجة ضد المتهم بالحبس لمدة سنتين.