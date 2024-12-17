تراجع سعر صرف "الراند" الجنوب إفريقي مقابل الدولار الأمريكي

تراجع سعر صرف الراند الجنوب إفريقي، أمام الدولار الأمريكي اليوم /الثلاثاء/ حيث يحول المستثمرون انتباههم إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة الأمريكية.

وتم تداول الراند في وقت مبكر اليوم عند سعر دولار أمريكي واحد مقابل 17.93 راند أي اقل بنحو 0.4٪ من إغلاقه السابق.

وسيعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن سعر الفائدة يوم غد الأربعاء، حيث تتوقع الأسواق خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس، لكن التركيز سينصب أيضًا على تعليق البنك المركزي على أسعار الفائدة للعام المقبل.. ومن المرجح أن تدعم النغمة المحافظة الدولار الأمريكي وتضغط على عملات الأسواق الناشئة.

وفي سوق الأسهم في جنوب أفريقيا انخفض مؤشر Top-40 بنحو 0.9%.

وكانت السندات الحكومية القياسية لجنوب إفريقيا لعام 2030 أضعف قليلًا، حيث ارتفع العائد بمقدار نقطة أساس واحدة عند 8.93%.

