انخفاض كبير في صادرات النفط الخام الروسية بسبب العقوبات الغربية

أكد تقرير اقتصادي أن عدة عوامل مجتمعة أدت إلى تسجيل انخفاض كبير في صادرات النفط الخام الروسية.

وذكر تقرير " أويل برايس" النفطي الدولي أن أعمال الصيانة في ميناء بريمورسك الروسي والضغط للامتثال لتخفيضات إنتاج أوبك + أدت إلى تقلص صادرات النفط الروسية كما أدت العقوبات الغربية، بما في ذلك استهداف أسطول الظل الروسي، إلى عرقلة صادرات النفط بشكل أكبر.

وأشار التقرير إلى انخفاض صادرات النفط الخام الروسية عن طريق البحر بنسبة 11% من أعلى مستوى لها في أكتوبر الماضي بسبب أعمال الصيانة في ميناء بريمورسك على بحر البلطيق الى جانب تأثير الضغوط على روسيا للالتزام بحصتها في أوبك+، وزيادة العقوبات الغربية.

ونوه التقرير إلى بيانات تتبع الناقلات التي أظهرت أنه في الأسابيع الأربعة حتى 15 ديسمبر الجاري بلغ متوسط صادرات روسيا من النفط الخام المنقولة بحرا 3.06 مليون برميل يوميا.

ولفت التقرير إلى أن هذا أقل بنسبة 11% مقارنة بالذروة الأخيرة التي بلغ متوسط حجمها لمدة أربعة أسابيع 3.46 مليون برميل يوميًا في أوائل أكتوبر الماضي.

