بالصور.. وكيل تعليم الشرقية يبحث الاستعداد لامتحانات نصف العام

ترأس محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا مع مديري المديرية مديري الإدارات التعليمية ومديري الإدارات النوعية لاستعراض مناقشة الاستعداد لاختبارات النقل واختبارات الشهادة الإعدادية في ضوء ومعايير اختيار رؤساء اللجان والملاحظين من بين العناصر المميزة من المعلمين لضمان الالتزام بالمعايير المحددة فى تنظيم الامتحانات الشهادة الإعدادية للنصف الدراسي الأول.

وشدد "محمد رمضان" وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، خلال الاجتماع على ضرورة تطبيق كل الإجراءات والقرارات واللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأكد "وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية" أهمية متابعة مديرى الإدارات التعليمية لخطوات توزيع أوراق الأسئلة منذ خروج صناديق الأسئلة من المطبعة السرية تحت مسؤوليتهم وإشرافهم بمعاونة أحد المتابعين أو رؤساء الأقسام المشهود لهم بالأمانة والكفاءة بديوان الاداره التعليمية حتى وصولها إلى لجان الامتحانات.

كما طالب " محمد رمضان" علي ضرورة التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتأمين الامتحانات. مع التأكيد على عدم قبول أي اعتذارات من امتحانات الشهادة الإعدادية إلا وفقاً للقوانين والقرارات الوزارية المعمول بها.

ووجه " وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية تعليماته لموجهي عموم المديرية وموجهي المواد الدراسية بالإدارات التعليمية علي الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وان يكون الامتحان من المنهج المقرر مؤكدًا على ضرورة الاستعداد الجيد لضمان سير العملية الامتحانية بشكل منظم ودقيق.

أشار "محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية" علي تكثيف أعمال المتابعة والمرور الميدانى على جميع المدارس لمتابعة سير الدراسة وانتظام حضور الطلاب داخل المدارس وتحقيق الانضباط الإدارى والتعليمى وتفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية وجعل المدرسة مصدر جذب من خلال ممارسة جميع الأنشطة التربوية وتفعيل الندوات التوعوية ورعاية الطلاب الموهوبين في الأنشطة الفنية والثقافية وتنفيذ مبادرة ازرع شجر في جميع المدارس ودهان وتجميل فصول المدرسة والمحافظة علي الأثاث المدرسي وفي ختام الاجتماع.

وكيل تعليم الشرقية لبحث الإستعداد لامتحانات نصف العام

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