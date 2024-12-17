"القاهرة الإخبارية": 30 شهيدا على الأقل منذ منتصف الليلة الماضية في غزة

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خان يونس، إنّ 30 شهيدًا على الأقل ارتقوا منذ منتصف الليلة الماضية حتى هذه اللحظة، جراء سلسلة من الغارات والقصف الذي نفذه جيش الاحتلال في مختلف محافظات القطاع.

وأضاف أبو كويك، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن معظم جثامين الشهداء لم تصل إلى المشافي هذه المرة، لأن العدد الأكبر منهم ارتقوا إثر مجزرة ارتكبها الجيش بعدما استهدف منزلًا في منطقة بيت لاهيا لعائلة الدعور.

وتابع: "الحديث يدور عن قرابة 15 شهيدًا من عائلتي الملفوح والكحلوت، وظلت جثامينهم تحت أنقاض المنزل المستهدف، إلى جانب 6 شهداء آخرين وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع بسبب القصف الذي نفذه الجيش في محيط المستشفى، وفي محيط مسجد صلاح شحادة في منطقة مشروع بيت لاهيا".