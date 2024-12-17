شيكابالا وناصر ماهر يشاركان في جزء من تدريبات الأبيض

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر ماهر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جزء من تدريبات الأبيض التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك الثنائي في الفقرة البدنية مع جميع اللاعبين في بداية المباراة، قبل المشاركة في جزء من تدريبات الكرة، في إطار تجهيزهما بشكل تدريجي للمشاركة في كافة فقرات المران خلال التدريبات المقبلة. ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها مساء يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.