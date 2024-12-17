محافظ أسوان يكلف الأجهزة المعنية بالاستعداد لموسم سقوط الأمطار

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته بالتكاتف والتكامل بين كافة الجهات ، وتحديد المهام والتكليفات والمسئوليات والإجراءات الواجب إتباعها بكل جهة من خلال خطة مفصلة للوصول للإستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار والسيول للتعامل الفورى مع هذه الأحداث تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

محافظ أسوان يترأس إجتماع المجلس التنفيذي

موجهاً إلى قيام مديرية الرى بالتنسيق مع الوحدات المحلية للإنتهاء الكامل من أعمال تطهير البرابخ ، وإزالة أى تعديات بمسار مخرات السيول ، والتى تضم 36 مخر صناعى و 22 سد إعاقة ، و 14 حاجز ترابى ، و 22 بحيرة صناعية ، وهو الذى يتكامل مع قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتطهير المصارف والمطابق ومراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحى .

وشدد الدكتور إسماعيل كمال أثناء ترأسه لجلسة المجلس التنفيذى على أهمية قيام مديرية التضامن الإجتماعى بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم لمراجعة معسكرات الإيواء العاجل والإغاثة وتحديد أماكنها ، مع الإطمئنان على ما لديها من إمكانيات ، والوقوف على الأماكن البديلة .

رفع درجة الإستعداد القصوى

مكلفاً بالتركيز على رفع درجة الإستعداد القصوى ، ومتابعة مركز السيطرة وإدارة الأزمات لتقرير الأرصاد الجوية وتحذيرات السيول بشكل دورى ، وإصدار تنبيهات مبكرة لسرعة التدخل مع أى أحداث ، مع تنظيم حملات لتوعية المواطنين حول كيفية الإستعداد ، وتوفير معلومات حول الإخلاء الآمن وأماكن التجمعات المؤمنة .

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