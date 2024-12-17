وعد البحري وردودينا حاطوم: مزجنا الحضارة المصرية والسعودية من قلب الأقصر

حالة كبيرة من الجدل تسبب فيها كليب "عرشه الغالي" الذي قدمته النجمة وعد البحري مع المخرجة رودينا حاطوم، وتم تصويره في مدينة الأقصر، ليعتبر أول كليب غنائي يتم تصويره في مقبرة رمسيس الخامس، وهو ما تسبب في حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض خاصة بعد تصوير إعلان ياسمين عبد العزيز في المتحف المصري والذي قوبل بنفس حالة الجدل.

من جانبها أكدت رودينا حاطوم، أن كليب عرشه الغالي تم تصويره قبل إعلان ياسمين عبد العزيز في المتحف المصري بفترة كبيرة ولا أفهم ما سبب الجدل الدائر حول التصوير في مقبرة رمسيس الخامس خاصة أن الكليب كان مبهر وبه فكرة وأظهر المقبرة بشكل رائع وليس بشكل سطحي حتى يحدث هذا الجدل.

وأضافت رودينا، أن الكليب كان بمثابة عمل فني متكامل للترويج للسياحة وللمزج بين الحضارتين المصرية والسعودية مما أضاف بعدا ثقافيا وعربيا للكليب.

وأكدت أن الكليب حقق نجاحا كبيرا ووصلت مشاهداته لما يزيد عن 3 مليون مشاهدة في وقت قصير وحقق نجاحا خاصا في السعودية تحديدا لعمق الصلة بين مصر والسعودية وهو ما حرصنا على توضيحه في الكليب.

أما وعد البحري فقالت: شعرت إني أجلس بجوار رمسيس الخامس على عرشه الغالي ومن الطبيعي أن نستغل سحر وفخامة الآثار المصرية التي تعكس مدى عظمة مصر وتاريخها ولا يجب أن يحدث أي اعتراض على التصوير في الأماكن التاريخية.

وتابعت: “وأرى أن من يحاول الانتقاد نظرته ضيقه فالترويج للآثار المصرية بصورة مبهرة مثل التي قدمتها رودينا في الكليب يجب أن ينال كل الدعم وهو ما حدث بالفعل من وزارة السياحة والآثار المصرية التي قدمت لنا كل التسهيلات والدعم للوصول بالكليب للصورة التي شاهدها الجمهور”.