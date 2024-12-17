تعرف على سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء، تحت ضغط من ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة مع تركيز المستثمرين على آخر اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام مع تنامي التوقعات بوتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة في 2025، أما على الصعيد المحلي فقد استقرت أسعار الذهب.

سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2636.89 دولار للأوقية (الأونصة)، وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.7 بالمئة إلى 2650.50 دولار.

وتتجه الأنظار أيضًا إلى التوقعات الاقتصادية المحدثة التي أصدرها بنك الاحتياطي الفيدرالي ومخطط النقاط، والتي قد تعيد تشكيل التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة حتى عامي 2025 و2026.

وبحسب أداة FedWatch التابعة لشركة CME، فإن احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع تبلغ 97%، ولكن احتمالات الخفض في يناير تبلغ حوالي 17%.

وعلى الصعيد المحلي، فقد كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات المصرية أن سعر الذهب اليوم استقر في الأسواق المحلية حتى التعاملات المسائية عند القيم التالية:

يسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 4365 جنيهًا (السعر غير شامل المصنعية والدمغة والضريبة).

متوسط سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 3820 جنيهًا (السعر غير شامل المصنعية والدمغة والضريبة).

متوسط سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في مصر

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 3274 جنيهًا (السعر غير شامل المصنعية والدمغة والضريبة).

متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وسجل متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30560 جنيهًا (السعر غير شامل المصنعية والدمغة والضريبة).