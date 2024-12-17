محافظ أسوان يكرم المعلم المثالى لعام 2024

كرم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المعلم المثالى عن المحافظة لعام 2024، علاء عبد الله مصطفى أخصائى تطوير تكنولوجى بمدرسة الجعافرة قبلى الإعدادية بدراو.

جاء ذلك تقديراً لحصوله على هذا اللقب المتميز لما قدمه من أداء مشرف خلال العام ،وفى حضور خلف الزناتى نقيب معلمى مصر ورئيس إتحاد المعلمين العرب، وأيضاً ياسين عبد الصبور نقيب المعلمين بأسوان ، والمهندس محمد الرشيدى مدير مديرية التربية والتعليم .

محافظ أسوان يكرم المعلم المثالي

تكريم المعلمين يعتبر بمثابة تقدير مستحق لما يقدمونه من دور رائد

ومن جانبه أشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن تكريم المعلمين يعتبر بمثابة تقدير مستحق لما يقدمونه من دور رائد في بناء الإنسان وتشكيل وعى الطلاب لكونهم صناع الأمل وأساس التنمية فى المجتمع، وليساهم ذلك فى وجود جيل مستنير يستطيع تحمل المسئولية فى الجمهورية الجديدة التى وضع محاورها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأكد على تقدير المحافظة وإعتزازها بكافة الكيانات النقابية والمجتمعية والتى تقف مع الجهاز التنفيذى لتحقيق كافة مطالب وإحتياجات المواطنين ، وهذا ما يتجسد واقعاً ملموساً من خلال الدور البارز الذى تقوم به نقابة المعلمين فى النهوض بالعملية التعليمية وتحقيق أهدافها المرجوة ورسالتها السامية على الوجه الأكمل.

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