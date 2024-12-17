مصرع وإصابة 15 شخصا.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين في القوصية بأسيوط

لقي 13 شخصا مصرعهم بينما أصيب شخصين آخرين في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل محملة بالأسمنت وسيارة ميكروباص علي طريق القوصية الزراعي أمام بنزينة النيل وتم نقل الجثث الي مشرحة مستشفي القوصية المركزي ، والمصابين الي مستشفي أسيوط الجامعي.

كان اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقي إخطارا من مأمور مركز القوصية يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل محملة بالأسمنت والأخرى ميكروباص علي طريق القوصية الزراعي.

وبالانتقال و الإسعاف تبين صحة البلاغ وأسفر الحادث عن مصرع سعيد ثابت ابو الخير 24 سنه من مركز ديروط ، وهيثم مكارم محمد 23 سنه ، وعبد الرحيم علي السيد من مركز منفلوط منفلوط 34 سنه، و احمد رمضان عطيه 33 سنه من مركز منفلوط،و ايمان محمد محمدين 40 سنه من مركز القوصيه ،وسيد عبد المحسن عبد الوهاب 49 سنه من مركز القوصيه، و كامل محمد كامل 45 سنه من مركز القوصيه ، وحمد محمد عبد الوهاب 18 سنه من مركز القوصيه، وثلاث جثث مجهولة الاسم والهوية ، وبيترا اشرف نبيل 26 سنه من مركز القوصيه، وحمدان فرغلي محمدين 72 سنه من مركز منفلوط.

وإصابة كلا من عبد الرحيم صلاح محمد 24 سنه غيبوبه تامه، وماجد عزيز اسكندر 42 سنه غيبوبه تامة.

وتم نقل الجثث الي مشرحة مستشفي القوصية المركزي ، والمصابين الي مستشفي أسيوط الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية ورفع آثار الحادث

