تطوير مصر تتعاون مع IWG لإدارة وتشغيل أول مكاتب مجهزة بخدمات متكاملة في مصر

أعلنت شركة "تطوير مصر"، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع IWG، المزود العالمي الأكبر والأسرع نمواً لمساحات العمل المرنة تحت علامات تجارية رائدة والتي تضم "Regus" و"Spaces". بموجب هذه الاتفاقية، ستتولى Regus إدارة وتشغيل 1,200 متر مربع من مساحات العمل المرنة كجزء من المرحلة الأولى من"كوفلو" المقام على مساحة 45 ألف متر، لإطلاق أول مكاتب مجهزة بخدمات متكاملة في مصر، والمُقامة في مشروع "بلومفيلدز" بمدينة مستقبل سيتي، القاهرة الجديدة. يمثل هذا التعاون خطوة هامة نحو تقديم مساحات تجارية مبتكرة ضمن مشروعات "تطوير مصر".

سيضم مركز Regus الجديد في "كوفلو" بمشروع "بلومفيلدز" مساحات عمل مشتركة، ومكاتب مجهزة بخدمات متكاملة، وصالات أعمال، وغرف اجتماعات، جميعها تهدف إلى تعزيز الإنتاجية والتعاون والابتكار. هذا النموذج المتطور سيلبي الطلب المتزايد على المكاتب المرنة، كما سيكون جزءًا أساسيًا من رؤية "بلومفيلدز" التي تتضمن إنشاء مجتمع متكامل يجمع بين العمل والتعليم والصحة وريادة الأعمال في مجتمع واحد مترابط.

صرح الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "تطوير مصر"، قائلًا: "نحن ملتزمون بالعمل على تنويع محفظتنا الاستثمارية من خلال إطلاق منتجات غير سكنية متنوعة في مشروعاتنا، مثل المساحات الفندقية والتجارية والتعليمية والترفيهية. وهذا التعاون الاستراتيجي مع "IWG" يتماشى مع أهدافنا الخاصة بإنشاء مجتمعات مستدامة وذكية تساهم في خلق جودة حياة لعملائنا".

وأضاف الدكتور شلبي:" من خلال مركز Regus الجديد "كوفلو" في "بلومفيلدز"، نقدم لأول مرة في مصر مكاتب مجهزة بخدمات متكاملة، صُممت لتواكب أحدث الاتجاهات العالمية. هذا النموذج المبتكر سيحفز الإبداع والتعاون، ويدعم الشركات في التوسع والنمو المستدام، مما يسهم بشكل كبير في رسم ملامح مستقبل العمل في مصر."

وقال كريم رضوان، مدير القطاع التجاري بشركة "تطوير مصر": "يُعتبر "كوفلو" خطوة كبيرة في قطاع العقارات التجارية في مصر حيث يقدم حلولًا مرنة للمكاتب لتلبية الحاجة المتزايدة لبيئات عمل حديثة. شراكتنا مع "Regus"، التابعة لمجموعة "IWG"، تعزز من مكانة "تطوير مصر"الرائدة في السوق التجاري، حيث نوفر للمؤسسات مساحات العمل المرنة والمتطورة التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتتوافق مع احتياجات القوى العاملة المتطورة وتسهم في بناء مجتمعات ذكية ومترابطة. يعد هذا التعاون جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا في تقديم مساحات تجارية مرنة وعالية الجودة تلبي احتياجات رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الكبرى."

من جانبه، صرح مارك ديسكروزاي، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة IWG، قائلاً: "نحن مستمرين في تعزيز تواجدنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يستمر الطلب على مساحات العمل المرنة عالية الجودة في الارتفاع مع تحول العمل المرن إلى الوضع الطبيعي الجديد. نحن سعداء جدًا بالعمل مع شركاء متعددين في مصر والمنطقة لتطوير علامتنا التجارية بموجب اتفاقيات إدارة ستضيف مساحات عمل متطورة إلى مبانيهم ومجتمعاتهم".

كما أضاف يوسف نجيب، المدير التنفيذي لشركة IWG في مصر: " تدرك الشركات في جميع أنحاء مصر فوائد نموذج العمل المرن، حيث يعزز رضا وانتاجية وراحة الموظفين المكتبيين، كما يساهم في جهود الحفاظ على البيئة بتقليل البصمة الكربونية لمساحات العمل المكتبية. وأثبتت نماذج مساحات العمل لدينا أنها تساعد على زيادة الإنتاجية وتسمح للأعمال بالتوسع أو الانكماش بتكاليف مخفضة بشكل كبير"

تأتي مشاركة IWG في "كوفلو" في إطار استراتيجيتها الإقليمية التوسعية التي تركز على الأسواق التجارية الناشئة في مصر والمنطقة، كما يعكس هذا التعاون أهمية القاهرة الجديدة كموقع استراتيجي لحلول الأعمال الحديثة.

ستقدم "كوفلو" في "بلومفيلدز" مجموعة متنوعة من مساحات العمل المرنة، التي تلبي احتياجات الشركات الناشئة والشركات الكبرى على حد سواء. ومن خلال التكنولوجيا المتقدمة، والعمليات التشغيلية الاقتصادية، وبيئة العمل التعاونية، ستسهم "كوفلو" في تعزيز فرص التواصل، وتبادل الموارد، والنمو المهني. تم تصميم المساحة لتلبية احتياجات الأعمال المتغيرة ، مع التركيز على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، ليكون نموذجًا لبيئة العمل الحديثة والمنتجة.

تركز استراتيجية "تطوير مصر" على الابتكار والنمو المستدام، وتهدف لإنشاء مجتمعات ذكية وصديقة للبيئة. يعد "بلومفيلدز" مثال حي على هذه الرؤية، حيث يجمع بين المساحات السكنية، التجارية، التعليمية والترفيهية في مجتمع واحد متكامل. الشراكة مع "IWG" تعزز قدرة "تطوير مصر" على تقديم مساحات عمل مرنة ومتكاملة تتماشى مع أحدث الاتجاهات العالمية وتدعم الابتكار، مما يضع معيارًا جديدًا للمشروعات متعددة الاستخدامات في مصر.

مع النمو المتزايد في تبني الشركات من جميع الأحجام لأنظمة العمل المرن على المدى الطويل، من المتوقع أن تصل نسبة مساحات عمل المرنة لحوالي 30% من إجمالي العقارات التجارية بحلول عام 2030. ويمكن لشركاء IWG من الاستفادة من هذا القطاع سريع النمو، مع دعمهم بالخبرة العالمية للمجموعة العمل التي لا مثيل لها، كونها المزود الرائد عالميًا لمساحات العمل المرنة - حيث تضم ما يقرب من 4000 موقع في أكثر من 120 دولة، حيث يستطيع يمكن للأعضاء الوصول إلى جميع المواقع والخدمات التجارية عبر تطبيق مجموعة العمل الدولية.

صممت استراتيجية التوسع متعددة العلامات التجارية لمجموعة IWG لجذب وتلبية احتياجات جميع أنواع الشركات ورواد الأعمال، حيث توفر مجموعة العمل الدولية قيمة مالية واستراتيجية للشركات من جميع الأحجام، بدءًا من بعض أهم الشركات والمنظمات المعروفة على مستوى العالم، وصولاً إلى الأفراد والجيل القادم من قادة القطاعات المختلفة، للاستفادة من مزايا العمل المرن لزيادة إنتاجيتهم وكفاءتهم ومرونة أعمالهم.