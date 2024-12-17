أجويرو: محمد صلاح جدَّد عقده مع ليفربول لمدة موسمين

أكد الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي السابق، أن النجم المصري محمد صلاح جدد عقده مع ناديه ليفربول الإنجليزي.

ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، وازدادت التكهنات في الفترة الأخيرة حول مستقبل الفرعون مع الريدز بشأن استمراره أو رحيله عن قلعة أنفيلد.

تصريحات أجويرو عن تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول

وخلال تصريحات صحفية، قال أجويرو: «قرأت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، وفهمت أن صلاح جدد عقده مع ليفربول لمدة موسمين إضافيين».

وأضاف أجويرو: «أعتقد أن هذا الخبر سيزيل كل الشكوك حول مستقبل صلاح مع ليفربول، فهو بلا شك لاعب أساسي للفريق، وتجديد عقده هو أفضل أخبار يمكن أن يتلقاها ليفربول وجماهيره».

وكانت العديد من التقارير الصحفية، أشارت في الفترة الأخيرة إلى اقتراب محمد صلاح من تجديد عقده مع ليفربول، والذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

في المقابل، خرج صلاح بتصريحات مثيرة حول تجديد عقده مع ليفربول، ما فتح باب المفاوضات معه من جانب الأندية الأوروبية الكبرى وأندية الدوري السعودي للظفر بخدماته، والتوقيع معه فى يناير المقبل.

يتصدر محمد صلاح حاليًا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفًا، بالتساوي مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.