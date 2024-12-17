محافظ أسوان يوجه بتكثيف الجهود المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، مسؤولى المحليات وكافة الجهات المختصة، بتكثيف الجهود فيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء ، والذى شهد خلال الـ 6 أشهر الماضية معدلات إنجازات ملحوظة، حيث وصل إجمالى عدد الطلبات التى تقدمت للتصالح إلى 26 ألفا و 860 طلبا، وتم البت فى 23 ألفا و 128 طلبا، وبنسبة إنجاز 86.10 % ، فيما تم الانتهاء من إصدار شهادات البيانات لـ 6982 مواطنا من إجمالى 7368 متقدما وذلك بنسبة إنجاز 94.7 % ..

محافظ أسوان يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لاجتماع المجلس التنفيذى حيث أكد على ضرورة التكاتف بين الجميع للاستمرار فى تحفيز المواطنين وحثهم للتقدم لإنهاء إجراءات التصالح، والتى يأتى تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وطبقاً لقانون 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وفى إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وفى ظل المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .

ضرورة استثمار الفرصة الذهبية لعدم إزالة المباني المخالفة

ولفت إلى أنه فى حالة عدم استثمار هذه الفرصة الذهبية للتصالح فى مخالفات البناء سيتم إزالة المبانى المخالفة .

1000154130

1000154135