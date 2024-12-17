جامعة أسيوط الأهلية تعقد ورشة تدريبية متخصصة في مجالات الإقرارات الضريبية الإلكترونية

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية؛ عقدت الجامعة الأهلية؛ فعاليات ورشة تدريبية متخصصة في مجالات الإقرارات الضريبية الإلكترونية، والمقدمة لطلاب كلية العلوم الإدارية والمالية بالجامعة، بعنوان: " منظومة الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكتروني"، وذلك تحت إشراف؛ الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة والمشرف على كلية العلوم الإدارية والمالية.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي؛ إلى حرص إدارة جامعة أسيوط الأهلية؛ على عقد الورش، والدورات التدريبية المتخصصة ؛ في مجالات العلوم الإدارية، والمالية، والتي تأتي ضمن رؤية الجامعة؛ لتعزيز الجانب التطبيقي، والعملي لدى الطلاب، وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات الإدارية، وذلك بالتعاون مع الجهات، والمؤسسات المتخصصة في هذه المجالات؛ مما يسهم في تحقيق رسالة جامعة أسيوط الأهلية، والهادفة إلى تقديم خريجين مؤهلين؛ لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضح الدكتور نوبي محمد حسن؛ إن التدريب يأتي في إطار حرص جامعة أسيوط الأهلية؛ على توفير كافة سبل الدعم ، والرعاية لطلابها من مختلف الكليات، والعمل على إتاحة الفرص الملائمة لهم ؛ لرفع مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم الشخصية، والعلمية، والعملية، وتمكينهم للمنافسة بقوة في سوق العمل؛ المحلي، والدولي.

وأضاف الدكتور علاء عبد الحفيظ، أن الورشة استهدفت طلاب برنامج نظم معلومات الأعمال BIS بالكلية، وشهدت مشاركة (41) طالباً، وطالبة من طلاب المستوى الثالث، وشارك في تقديمها؛ الدكتور عصمت بنيامين رزق الله المحاسب القانوني وخبير الضرائب، والدكتور محمد عدوي وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد علام مدير برنامج BIS.

