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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية يعتمد جدول امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024/ 2025

لمراحل النقل التعليم الأساسي والشهادة الاعدادية والتي تبدأ ١١ يناير وتنتهي ٢٣يناير٢٠٢٥

محافظ الدقهلية يعتمد
محافظ الدقهلية يعتمد جدول امتحانات النقل
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اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء جدول امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024 / 2025 لمراحل النقل التعليم الأساسي والشهادة الاعدادية وتشمل مراحل النقل الصف (الثالث الابتدائي - الرابع الابتدائي - الخامس الابتدائي - السادس الابتدائي - الأول الإعدادي - الثاني الإعدادي) .


وأوضح " مرزوق " بأن الإمتحانات من المقرر لها أن تبدأ بتاريخ 11/1/2025 وتنتهي بتاريخ 23/1/2025 ، ووجه بضرورة إنهاء كافة الإستعدادات للجان الإمتحانات واتخاذ  كافة الإجراءات الإحترازية .

 


ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف العربي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ان امتحانات  النقل للمرحلة الابتدائية ستبدأ يوم  11/1/2025 وتنتهي يوم 16/1/2025، وامتحانات النقل للمرحلة الإعدادية العامة والمهنية ستبدأ من يوم 18/1/2025 وتنتهي يوم 23/1/2025  .  


و قال وكيل وزارة التربية والتعليم بأنه يجري حاليا التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تكليفات السيد محافظ الدقهلية بالنسبة للامتحانات المشار اليها.

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