محافظ الدقهلية يعتمد جدول امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024/ 2025

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء جدول امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024 / 2025 لمراحل النقل التعليم الأساسي والشهادة الاعدادية وتشمل مراحل النقل الصف (الثالث الابتدائي - الرابع الابتدائي - الخامس الابتدائي - السادس الابتدائي - الأول الإعدادي - الثاني الإعدادي) .



وأوضح " مرزوق " بأن الإمتحانات من المقرر لها أن تبدأ بتاريخ 11/1/2025 وتنتهي بتاريخ 23/1/2025 ، ووجه بضرورة إنهاء كافة الإستعدادات للجان الإمتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية .



ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف العربي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ان امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية ستبدأ يوم 11/1/2025 وتنتهي يوم 16/1/2025، وامتحانات النقل للمرحلة الإعدادية العامة والمهنية ستبدأ من يوم 18/1/2025 وتنتهي يوم 23/1/2025 .



و قال وكيل وزارة التربية والتعليم بأنه يجري حاليا التنسيق مع الأجهزة المعنية من خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تكليفات السيد محافظ الدقهلية بالنسبة للامتحانات المشار اليها.