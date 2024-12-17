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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موعد طرح تذاكر مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

الأهلي في كأس العالم
الأهلي في كأس العالم للأندية 2025
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الثلاثاء، رسميًا عن مواعيد طرح تذاكر مباريات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الصيف المقبل.

تشهد النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية مشاركة 32 فريقًا للمرة الأولى، وذلك في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025. 

تقام المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، الذي يضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على ملعب هارد روك.

مواعيد طرح تذاكر مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

قرر «فيفا» طرح جميع تذاكر كأس العالم للأندية 2025 يوم الخميس المقبل الموافق 19 ديسمبر الجاري، ولكن في أوقات مختلفة لتسهيل عملية الحجز. وتوزعت مواعيد الطرح على النحو التالي:

المجموعتان الأولى والثانية (تضم الأهلي): الساعة الخامسة مساء.

المجموعتان السابعة والثامنة: الساعة الثامنة مساء.

المجموعتان الثالثة والرابعة: الساعة العاشرة مساء.

المجموعتان الخامسة والسادسة: الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، أسفرت عن وقوع الأهلي في مجموعة تضم إنتر ميامي الأمريكي بجانب بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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