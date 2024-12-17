كأس رابطة الأندية.. مروان حمدي يقود هجوم بيراميدز أمام الاتحاد

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الاتحاد السكندري، في إطار مواجهات كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويستضيف نادي بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري في السابعة من مساء الثلاثاء على استاد السلام في إطار مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا.

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - أحمد سامي - مصطفى فتحي - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - دودو الجباس - إبراهيم عادل - صامويل أومسا.