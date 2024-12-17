طه دسوقي يعتذر عن غيابة.. "متزعلوش مني بحبكوا والله"

وجه الفنان طه دسوقي، رسالة إلى عائلته وأصدقائه موضحًا سبب غيابه الفترة القليلة الماضية، عبر حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك”.

وكتب “دسوقي” “لكل صحابي اللي مكانوش بيشوفوني و قالوا عليا كلام مش هينفع أقوله هنا، لأهلي اللي بقالي كتير مبشوفهمش، وأكيد بيقولوا عليا أني ولد عاق، لمراتي اللي احتسبتني سافرت اشتغل في الخليج، والكفيل مش عايز يديني إجازة”.

وتابع: “لكل حد قولتله إديني 5 دقايق وهكلمك ولسه مكلمتوش من شهر 9 اللي فات أنا رجعت علشان أثبت أنا كنت فين الفترة اللي فاتت يارب تتبسطوا ومتزعلوش مني بحبكوا والله”.

طه دسوقي يعيش حالة من النشاط الفني

يعيش الفنان طه دسوقي حالة من النشاط الفني حيث يُعرض له في الفترة المقبلة مسلسل "موضوع عائلي 3" المقرر عرضه يوم 26 ديسمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من النجوم، أبرزهم: ماجد الكدواني، محمد رضوان، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

ويُعرض له أيضًا مسلسل "فقرة الساحر" يوم 19 ديسمبر الجاري، وتدور أحداثه حول 3 أصدقاء هم لمى ومكس وألفي، يتمتعون ببعض المهارات التي تساعدهم على أن يصبحوا محتالين، وذلك لتنفيذ عمليات جريئة وتحقيق أحلامهم، في قالب من الإثارة والتشويق.

ويشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم المتميزين، أبرزهم: أسماء جلال وعلي قاسم، تأليف إياد صالح وإخراج تامر محسن.