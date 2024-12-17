محافظ الأقصر يصدر قرارًا بتكليف "عبد الخالق حسين مدني" رئيساً لمدينة البياضية

أصدر المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، قراراً بتكليف كلاً من عبد الخالق حسين مدني رئيساً لمركز ومدينة البياضية، ووليد عبد الغفار عبد القادر بتكليفه مديراً للإدارة العامة للمتابعة، وحسن محمد عبد الرحمن بتسيير أعمال الإدارة العامة لخدمة المواطنين.

محافظ الأقصر

يأتي ذلك في إطار الدفع بدماء وكوادر جديدة في المناصب القيادية بالمحافظة، حيث أكد المحافظ انه سيتم مكافأة المتميزين واجراء تقييم دوري وشامل لكافة القيادات والعاملين بديوان عام المحافظة، والجهات التابعة له من المراكز والمدن.

محافظ الأقصر بعد إصداره حركة تنقلات محدودة لرؤساء المدن: الهدف ضخ دماء جديدة

وكان محافظ الأقصر، قد أصدر حركة تنقلات محدودة لعدد من رؤساء المراكز والمدن خلال شهر أكتوبر الماضي، وتم خلال الحركة تصعيد عدد من نواب رؤساء المراكز والمدن إلي رؤساء مراكز ومدن، وتم التنفيذ واستلام المسئولين لأماكنهم الجديدة.

تضمنت الحركة صدور قرار بتولي العقيد أحمد أنور الهواري رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، بدلا من عمله رئيسا لمركز ومدينة الزينية، كما تم نقل علي عثمان القائم بعمل رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت للعمل بديوان عام المحافظة، وتصعيد أحمد عبد النبي سكرتير الوحدة المحلية لمدينة الأقصر ليقوم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية، وتصعيد حجازى محمد النحاس القائم بأعمال نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية، ليقوم بالعمل كسكرتير للوحدة المحلية لمدينة الأقصر.

وأكد محافظ الأقصر، علي أن الحركة الجديدة تأتي في إطار توجهات الدولة، التي تستهدف ضخ دماء جديدة، ومواكبة احتياجات المرحلة الحالية للاستفادة من الخبرات المتبادلة وخلق كوادر جديدة للعمل التنفيذى، وكذلك محاسبة المقصرين، مشيراً إلي أن الحركة تستهدف تعيين وتصعيد المتميزين للعمل بالوحدات المحلية من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات واحتياجات كل مرحلة.

ووجه المحافظ، بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة، والاستجابة الفورية لطلبات وشكاوي المواطنين، والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، والعمل علي إنهاء ملفات تقنين أملاك الدولة والتصالح علي مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية.