محافظ أسوان: زيادة وتيرة العمل لتنفيذ المشروعات بالخطة الاستثمارية

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والإدارات ومديريات الخدمات بضرورة زيادة وتيرة العمل لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2025، مع إعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذى للعرض على المحافظ شخصياً للوقوف على معدلات الإنجاز، وتذليل أى معوقات أولاً بأول.

إجتماع المجلس التنفيذى

وشدد على أهمية وضع برنامج زمنى لنهوها بالكامل، وسرعة الإنجاز لها بنهاية إبريل القادم، ولاسيما أنه تم حتى الآن تنفيذ 53% من الخطة ..

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية .

وخلال الإجتماع وجه الدكتور إسماعيل كمال إلى إدراج كافة المقترحات والأفكار التى تم عرضها أثناء الجلسات التشاورية لرؤساء المراكز والمدن مع المواطنين بالخطة الإستثمارية للعام المالى الجديد 2025/2026 .

تحصيل الإيرادات لزيادة التمويل لخطة العام المقبل

مكلفاً بأهمية تحقيق أعلى معدلات من تحصيل الإيرادات لمساهمة ذلك فى زيادة التمويل لخطة العام المقبل، مع تفعيل لجان التخطيط المحلى بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات لتحقيق التكامل فيما بينها من أجل الوصول إلى المستهدفات التنموية والرؤية الإستراتيجية المتكاملة للمحافظة بما يلبى طموحات وآمال المواطن.

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