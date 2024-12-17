رفع 7080 طن قمامة ومخلفات مباني من مراكز الزقازيق وفاقوس وههيا

قامت وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية برفع 7080 طن قمامة ومخلفات مباني من مراكز الزقازيق وفاقوس وههيا بواقع 354 نقلة .

ووجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية باستمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، وحفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.

وأوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام أن وحدة التدخل السريع قامت برفع4200طن قمامة ومخلفات مباني من (النقطة الوسيطة بالغار وطريق القنايات) بمركز الزقازيق بواقع 210 نقلة بالإضافة لرفع 2320 طن قمامة من النقطة الوسيطة بمركز فاقوس بواقع 116 نقلة ، فضلاً عن رفع 560 طن قمامة من النقطة الوسيطة بمركز ههيا بواقع 28 نقلة ،بإجمالي 7080 طن قمامة ومخلفات مباني بواقع 354 نقلة ، و توصيلها للمدفن الصحي بالخطارة ، وذلك باستخدام 10سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و2 لودر.

و شدد محافظ الشرقية على رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالاستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.