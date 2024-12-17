المؤبد لعاطل لاتهامه بقتل عامل بطلقة في الرأس بمصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حكما بالسجن المؤبد للمتهم بقتل عامل بطلق "خرطوش" في منطقة مصر القديمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري.

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات وجهت له تهمة قتل العمد في منطقة مصر القديمة.



كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية برقم 4101 لسنة 2011 جنايات مصر القديمة المقيدة برقم 1837 لسنة 2022 كلي جنوب القاهرة، أن المتهم «سامح.خ»، أقدم على قتل المجني عليه "محمد حنفي" بطلق ناري في الرأس قاصدا انهاء حياته، بسبب محاولته بفرض السيطرة عليه وسلب بعض الاموال منه فحاول المجني عليه الهروب منه حتي أشهر المتهم سلاحا ناريا وأطلق عياراً نارياً على رأس المتهم لينهي حياته في الحال.

أضافت تحقيقات النيابة حسب ما ورد في التحريات، بان المتهم كان يفرض سيطرة على المنطقة، وكان يسلب بعص الاموال من المجني عليه كفرض إتاواة، وعلى اثرها تشاجر معه واخرج سلاحا ناريا وضربه في الرأس.