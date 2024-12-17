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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد لمتهم هتك عرض طفلة بالمعصرة

أرشيفية
أرشيفية
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أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بهتك عرض طفله في المعصرة.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم في يوم 18 أبريل 2024، بمنطقة المعصرة هتك عرض المجني عليه" نجله" الطفل بالقوة وكان ذلك حال كونه لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً ميلادياً.

وأوضح أمر الإحالة، أن والدة الضحية أكدت في أمر الإحالة، أنها فوجئت بأخبار المجني عليه لها بقيام والده المتهم بهتك عرضه مستغلاً غيابها.

وأكدت والدة الضحية، في أمر الإحالة، أنه في يوم الواقعة حضر طفلها المجني عليه لمحل عملها واخبرها بقيام والده المتهم بهتك عرضه وقام بلمس مناطق حساسة من جسده.

وشهد مجري التحريات، بأن تحرياته توصلت لصحة الواقعة وقيام المتهم بهتك عرض نجله الطفل حال توليه رعايته وقيامه بحسر ملابسه عنه.

8 أبريل 2024 10 سنوات السجن المشدد 10 سنوات بمنطقة المعصرة هتك عرض طفلة