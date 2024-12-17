الكنيسة تعلن إجراءات وشروط المشاركة في قداس عيد الميلاد

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن تفاصيل المشاركة في قداس عيد الميلاد لعام 2025، الذي سيُقام مساء يوم الاثنين 6 يناير 2025، في كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتضمنت الشروط والإجراءات التي يجب على الراغبين في حضور القداس الالتزام بها.

شروط وإجراءات حضور قداس عيد الميلاد