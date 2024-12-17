الكنيسة تعلن إجراءات وشروط المشاركة في قداس عيد الميلاد

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن تفاصيل المشاركة في قداس عيد الميلاد لعام 2025، الذي سيُقام مساء يوم الاثنين 6 يناير 2025، في كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتضمنت الشروط والإجراءات التي يجب على الراغبين في حضور القداس الالتزام بها.
شروط وإجراءات حضور قداس عيد الميلاد
- يُمكن لجميع الأفراد في الإيبارشيات المختلفة، بما في ذلك كنائس القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية) وغيرهم، التقدم لحضور القداس.
- على الراغبين في الحضور تقديم بياناتهم الشخصية إلى الكنيسة التابعين لها أو إلى مكتب الأب وكيل عام البطريركية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
- سيتم إصدار دعوات شخصية لكل من قدم بياناته، على أن يتم استلام الدعوة من نفس المكان الذي تم تقديم البيانات فيه. وفي حال كان الأطفال بدءًا من سن 5 سنوات يرغبون في الحضور، يجب الحصول على دعوة مستقلة لكل طفل مع تقديم صورة من شهادة ميلاده.
- آخر موعد لتقديم البيانات يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024.
- يمكن للمشاركين الوصول إلى الكاتدرائية بسياراتهم الخاصة أو باستخدام الأتوبيسات التي توفرها الكنيسة التابعة لهم، كما سيتم تخصيص أماكن لوقوف السيارات خارج كاتدرائية ميلاد المسيح. في المقابل، لن توفر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وسائل نقل كما كان الحال في السنوات السابقة.
- ستفتح أبواب كاتدرائية ميلاد المسيح الساعة السادسة مساءً يوم الاثنين 6 يناير، ولن يُسمح بدخول الحضور قبل هذا الموعد، وسوف يبدأ القداس في الساعة السابعة مساءً.
- يجب على الحضور إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وأصل الدعوة الشخصية التي يجب أن تكون مختومة، كما سيتم الإعلان عن أرقام بوابات الدخول ومسارات الوصول إلى الأماكن داخل الكاتدرائية في وقت لاحق.
- تأكيدًا على الاهتمام بصحة وسلامة الجميع، يُشدد على ضرورة عدم حضور أي شخص يعاني من أعراض مرضية.
- ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتوجيهات لضمان سلامة الجميع أثناء حضور القداس.