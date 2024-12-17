تسريب يكشف هوية الفائز بجائزة ذا بيست 2024

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، هوية الفائز بجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم لعام 2024، قبل ساعات من انطلاق حفل توزيع جوائز الأفضل.

ينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الثلاثاء، حفلًا لتوزيع جوائز الأفضل في العالم عن عام 2024، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكدت التقارير أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد الإسباني، توج بجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم لعام 2024.

تسريب.. فينيسيوس جونيور يتوج بجائزة ذا بيست

بحسب صحيفة «جلوبال» البرازيلية، فإن فينيسيوس حسم جائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم، متفوقًا على أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي، وزملائه في ريال مدريد، داني كارفخال، جود بيلينجهام، كيليان مبابي.

وفي حال تتويج فينيسيوس بالجائزة رسميًا، ينضم إلى قائمة أساطير كرة القدم البرازيلية الذين سبق لهم الفوز بهذه الجائزة المرموقة، مثل روماريو، رونالدو، ريفالدو، رونالدينيو، وكاكا.

فينيسيوس

ويعتبر فوز فينيسيوس بجائزة ذا بيست تتويجًا لموسم استثنائي قدمه مع ريال مدريد، حيث كان أحد العناصر الأساسية في تحقيق الفريق الملكي للعديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والسوبر الإسباني، كما شارك في 39 مباراة سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة.

يذكر أن، فينيسيوس جونيور كان احتل المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية لعام 2024، خلف الإسباني رودري لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي توج بجائزة البالون دور.