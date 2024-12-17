رئيس جامعة حلوان يزور مركز الأهرام للمعلومات

قام الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بزيارة مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات،و يصاحبه الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك عقب توقيعه بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام .

تفقد رئيس الجامعة ونائبه برفقة الكاتب الصحفى أشرف بدر مدير عام مركز الأهرام للمعلومات، المكتبة الميكروفيلمية التى تضم ملايين الوثائق والصور والصفحات والمجلات والمجلدات التى تمثل تطور الحياة فى مصر وأفريقيا على مدى ما يقرب من 150 عاما.

واستمع رئيس جامعة حلوان والوفد المرافق له إلى شرح حول عمل المركز الذي يعد أول بيت متخصص بمنطقة الشرق الأوسط فى مجالات تطوير نظم وحفظ واسترجاع المستندات والمعلومات إلكترونيا، وإنشاء قواعد المعلومات الصحفية، وعمل الملفات والمجلدات الوثائقية المهمة.

و عرض مدير عام المركز، مراحل توثيق المعلومات، وحفظ الصحف والمجلات، وجهود ودور المركز فى توفير المعلومات الموثقة للصحفيين والإعلاميين والباحثين والمراكز البحثية المعنية، والدور الرائد للمركز فى التعاون مع وزارة العدل ممثلة في المحاكم ومكاتب الشهر العقاري لتوثيق المستندات والقضايا وحفظ الملكيات ميكروفيلميا.