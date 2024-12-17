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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

كنيسة "العذراء" بالقصيرين تنظم احتفالها السنوي بعيد الميلاد

احتفالية الميلاد
احتفالية الميلاد لكنيسة "العذراء" بالقصيرين
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نظمت كنيسة العذراء بالقصيرين، التابعة لقطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، احتفالها السنوي السادس بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك على مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور الأنبا مارتيروس، الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد، وعدد من الآباء الكهنة.

شهد الاحتفال أداءً مميزًا لكورال مار أفرام السرياني، التابع لأسرة التسبيح بالكنيسة، الذي قدم مجموعة من الترانيم والألحان القبطية، تميزت بالعمق الروحي والغنى الكنسي، إضافة إلى بساطة الكلمات وقوة الألحان وسهولة أدائها.

شملت فقرات الاحتفال ٢٣ ترنيمة ولحنًا، تجمع بين التراث الكنسي والكلمات التي تم تلحينها خصيصًا لكورال مار أفرام السرياني، الذي يقدم خدماته في العديد من إيبارشيات الوجهين البحري والقبلي.

وأشاد الأنبا مارتيروس بالجهود المميزة التي يبذلها كورال مار أفرام في خدمة التسبيح الكنسي، مؤكدًا أهمية دوره في تعزيز الثقافة الروحية.

وقد شهدت الاحتفالية إقبالًا كبيرًا من الشباب، الذين ارتبطوا بهذا النوع من التسبيح، خاصةً ما يقدمه الكورال من ألحان وترانيم تتسم بالعصرية والتجدد.

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كنيسة العذراء بالقصيرين عيد الميلاد المجيد مسرح الانبا رويس الأنبا مارتيروس