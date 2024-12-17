باريس سان جيرمان يفقد نونو مينديش أمام موناكو

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن إصابة لاعبه البرتغالي نونو مينديش قبل مواجهة موناكو في الدوري الفرنسي.

يحل فريق باريس سان جيرمان، غدًا الأربعاء، ضيفًا على نظيره موناكو بملعب استاد لويس الثاني، في مباراة تجمع بينهما في قمة الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي، وتنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

حجم إصابة لاعب باريس سان جيرمان

كشف باريس سان جيرمان عن إصابة ظهيره البرتغالي نونو مينديش، إذ تعرض لإصابة في فخذه الأيمن.

ولحقت الإصابة بالظهير البرتغالي في مباراة أولمبيك ليون الماضية، على أن يواصل نونو مينديش اليوم برنامجه التأهيلي بحسب بيان النادي الباريسي.

غياب مينديز يعد ضربة موجعة لفريق باريس سان جيرمان، خاصة أن اللاعب يعتبر من العناصر الأساسية في تشكيل المدرب الإسباني لويس إنريكي هذا الموسم، حيث شارك في 15 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما في مختلف المسابقات.

يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 37 نقطة، بفارق 7 نقاط عن مارسيليا وموناكو صاحبي المركزين الثاني والثالث.