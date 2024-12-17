الأنبا غبريال يدشن معمودية كنيسة العذراء ببني سويف

ترأس الأنبا غبريال، أسقف إيبارشية بني سويف، اليوم الثلاثاء، صلاة طقس تدشين معمودية كنيسة العذراء "مقر المطرانية"، وذلك بعد التجديدات التي تمت بالكنيسة.

وقدم الأنبا غبريال كلمة شكر وتقدير للحاضرين، معبرًا عن فرحته بإنجاز التجديدات التي تمت في الكنيسة التي تعد من أهم أماكن العبادة في المنطق، كما أكد على أهمية هذا العمل في خدمة أبناء الكنيسة وتعميق الروحانية في المجتمع.

وفي نفس السياق، تم تكريم عدد من أبناء الكنيسة الذين ساهموا في دعم أعمال التجديد والترميم، وقد حضر مراسم التدشين عدد من الآباء الأساقفة والكهنة، بالإضافة إلى عدد من أفراد الشعب الذين شاركوا في هذه المناسبة الروحية الهامة.

وكان قد ترأس الأنبا بموا أسقف السويس، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس بمدينة السلام التابعة للإيبارشية، ورسامة الخادم مايكل سامي شماسًا كاملًا باسم دياكون مينا، للخدمة بالكنيسة ذاتها.

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