وكيل صحة البحيرة يلتقي عددا من الصحفيين.. صور

عقد الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، لقاءًا اليوم الثلاثاء، مع عددًا من الإعلاميين بالمحافظة، بما في ذلك مندوبي ومراسلي القنوات الفضائية، والصحف، والمواقع الإخبارية المختلفة، الذين يعملون في مجال الإعلام بالمحافظة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد الجميل، مدير عام العلاجي، ومسؤولي المكتب الإعلامي بالمديرية، بالإضافة إلى عصام منير، مدير المكتب الإعلامي، رباب حاتم، مسؤولة التوعية والتواصل المجتمعي.

في بداية اللقاء، رحب الدكتور وكيل الوزارة بالإعلاميين، وشكرهم على حضورهم لبحث سبل التعاون المثمر الذي يخدم الصالح العام ويعزز تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

تميز اللقاء بالشفافية والمصارحة بين الحضور، حيث دار حوار مفتوح بين الدكتور وكيل الوزارة الإعلاميين الذين أشادوا بدعوتهم لهذا اللقاء.

وعبر وكيل وزارة الصحة في محافظة البحيرة، عن امتنانه العميق وتقديره الكبير لفريق المكتب الإعلامي بالمديرية، الذي يتميز بتوفير الأخبار بسرعة فائقة وسهولة، ويساعدهم في تجاوز جميع العقبات للحصول على أخبار تتعلق بالعمل في القطاع الصحي من مصدر واحد.

و تناول الحديث الأخبار المستقبلية مثل افتتاح المنشآت الجديدة، وإقامة القوافل العلاجية والسكانية، والمؤتمرات الطبية، وأخبار أخرى.

واستمع وكيل وزارة الصحة، لجميع مطالب الإعلامين المتعلقة بالعمل الإعلامي، بالإضافة إلى التطرق إلى كيفية الحصول على أخبار الحوادث، نظرًا لأهميتها البالغة.

وثمن الحضور هذه الخطوة البناءة، وأشادوا بتعزيز الثقة بين الجميع والسعي نحو تقديم خدمة إعلامية تتسم بالمصداقية، متجنبين المغالطات والشائعات التي تعم الوسائل الاجتماعية.