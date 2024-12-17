محافظ الغربية يتابع جهود السيطرة على حريق مخزن مفروشات بالمحلة.. صور

انتقل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، إلى موقع الحريق الذي اندلع بأحد مخازن المفروشات بمنطقة الحنفي بشارع الخديوي في حي أول المحلة الكبرى، وذلك لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق والوقوف على حجم الأضرار.

وأوضح محافظ الغربية أنه فور ورود البلاغ إلى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء والإسعاف المجهزة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة. كما قامت الجهات المختصة بفصل الغاز والكهرباء عن المنطقة المحيطة للحفاظ على سلامة المواطنين ومنع امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة.

ووجّه اللواء أشرف الجندي باتخاذ عدة إجراءات عاجلة، تضمنت معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للتأكد من سلامة المباني المحيطة وتأمينها، فحص شامل لاشتراطات الحماية المدنية في الشارع والمنطقة بالكامل لضمان الالتزام بمعايير الأمن والسلامة، تحديد حجم الخسائر المادية والتحقيق في أسباب الحريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات قد تكون السبب في وقوع الحادث.

وفي إطار تعزيز الإجراءات الوقائية، وجه المحافظ بفحص حنفيات الحريق الموجودة بالمنطقة للتأكد من جاهزيتها للعمل في حالات الطوارئ، مع تكليف مسؤولي الأحياء بعمل صيانة دورية لكافة حنفيات الإطفاء بالشوارع الرئيسية والفرعية لضمان كفاءتها، كما وجّه محافظ الغربية بتنفيذ حملة نظافة موسعة في محيط منطقة الحريق، ورفع أي تراكمات للقمامة والمخلفات التي قد تتسبب في مخاطر مشابهة مستقبلاً. وشدد على أهمية إزالة المخلفات سريعة الاشتعال، مع تكثيف حملات الرقابة على المخازن والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق معايير السلامة.

وتقدّم الكثير من المواطنين بالشكر للواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وكافة فرق الحماية المدنية على استجابتهم السريعة ومجهوداتهم الفعّالة في السيطرة على الحريق، مشيدين بحرصهم الدائم على سلامة الأرواح والممتلكات

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