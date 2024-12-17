ads
الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية يتابع جهود السيطرة على حريق مخزن مفروشات بالمحلة.. صور

محافظ الغربية في
محافظ الغربية في موقع الحادث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 انتقل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، إلى موقع الحريق الذي اندلع بأحد مخازن المفروشات بمنطقة الحنفي بشارع الخديوي في حي أول المحلة الكبرى، وذلك لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق والوقوف على حجم الأضرار.

وأوضح محافظ الغربية أنه فور ورود البلاغ إلى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء والإسعاف المجهزة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة. كما قامت الجهات المختصة بفصل الغاز والكهرباء عن المنطقة المحيطة للحفاظ على سلامة المواطنين ومنع امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة.

ووجّه اللواء أشرف الجندي باتخاذ عدة إجراءات عاجلة، تضمنت معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للتأكد من سلامة المباني المحيطة وتأمينها، فحص شامل لاشتراطات الحماية المدنية في الشارع والمنطقة بالكامل لضمان الالتزام بمعايير الأمن والسلامة، تحديد حجم الخسائر المادية والتحقيق في أسباب الحريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات قد تكون السبب في وقوع الحادث.

وفي إطار تعزيز الإجراءات الوقائية، وجه المحافظ بفحص حنفيات الحريق الموجودة بالمنطقة للتأكد من جاهزيتها للعمل في حالات الطوارئ، مع تكليف مسؤولي الأحياء بعمل صيانة دورية لكافة حنفيات الإطفاء بالشوارع الرئيسية والفرعية لضمان كفاءتها، كما وجّه محافظ الغربية بتنفيذ حملة نظافة موسعة في محيط منطقة الحريق، ورفع أي تراكمات للقمامة والمخلفات التي قد تتسبب في مخاطر مشابهة مستقبلاً. وشدد على أهمية إزالة المخلفات سريعة الاشتعال، مع تكثيف حملات الرقابة على المخازن والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق معايير السلامة.

وتقدّم الكثير من المواطنين بالشكر للواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وكافة فرق الحماية المدنية على استجابتهم السريعة ومجهوداتهم الفعّالة في السيطرة على الحريق، مشيدين بحرصهم الدائم على سلامة الأرواح والممتلكات

IMG-20241217-WA0196
IMG-20241217-WA0196
IMG-20241217-WA0195
IMG-20241217-WA0195
IMG-20241217-WA0190
IMG-20241217-WA0190
IMG-20241217-WA0183
IMG-20241217-WA0183
IMG-20241217-WA0177
IMG-20241217-WA0177
IMG-20241217-WA0181
IMG-20241217-WA0181
اشتراطات الحماية المدنية الأجهزة التنفيذية الجهات المختصة الحماية المدنية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة السيطرة على حريق مخزن