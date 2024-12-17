محافظ البحيرة: الانتهاء من 2770 مشروعًا بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة شهدت طفرة تنموية كبيرة في مختلف القطاعات والمجالات بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تبنتها الدولة المصرية لتطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر أن اجمالى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى يتم تنفيذها بمراكز دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، حوش عيسى، أبو المطامير، ووادي النطرون، بلغ 3916 مشروعًا، تم الانتهاء من 2770 مشروعًا منها، بما يعادل 71% من إجمالي المشروعات المخططة، كما أنه جاري تنفيذ 898 مشروعًا آخر.

كما اكدت محافظ البحيرة أنه يتم دراسة تنفيذ مشروعات إضافية ضمن المبادرة لتوسيع نطاق الاستفادة منها بكافة مدن ومراكز المحافظة، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، وزيادة معدلات الإنجاز بما يلبي احتياجات المواطنين.

وكما أكدت الدكتورة جاكلين عازر أن ما تم ضخه من استثمارات وتمويل ودعم للمحافظة برعاية ودعم فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد إنجازًا غير مسبوق، لم تتحقق عبر عقود طويلة من الزمان، مما يؤكد أن الدولة تضع يدها بقوة لدفع العمل والتنمية بالمحافظة.

كما أكدت أن هذه الإنجازات تمثل ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية التي تركز على دعم الريف المصري، حيث تساهم "حياة كريمة" في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي، وتطوير الطرق، وهو ما يعزز التنمية المستدامة في هذه المناطق ويحقق العدالة الاجتماعية.