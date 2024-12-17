إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي، عند مدخل صوامع قرية قصر الباسل بدائرة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، حادث تصادم سيارة ميكروباص محملة بالركاب باخري نصف نقل، تسبب في إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مركز إطسا، بورود اشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص محملة بالركاب، وسيارة نصف نقل، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس بدائرة القسم، ووجود مصابين.

على الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف وتبين وقوع الحادث نتيجه السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة على السيارتين فاصطدما ببعضهما مما تسبب في إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعه لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.