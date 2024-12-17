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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأمم المتحدة: استعدادات لعودة ملايين اللاجئين السوريين قريبًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الوكالات التابعة للأمم المتحدة التي تتعامل مع شؤون الهجرة واللاجئين تؤمن بإمكانية عودة الملايين من السوريين إلى وطنهم خلال الأعوام القادمة، مضيفًا: "يجب أن نكون مستعدين لإعادتهم والتأكد من توفر جميع احتياجاتهم الأساسية".

وأشار "حق" خلال لقاء ببرنامج "منتصف النهار"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى وجود نقاشات جارية حول إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في سوريا، مؤكداً أن استيعاب هذه الأعداد يتطلب جهودًا إنمائية كبيرة وتطورًا مستدامًا.

وفي سياق منفصل، قال حق إن الأمم المتحدة تدعم اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن شعب غزة انتظر طويلًا لتحقيق هذا الهدف، موضحأ: "يجب أن يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين، وأن تصل المساعدات الإنسانية دون أي عوائق".

وأكد أن أكثر من 2 مليون شخص في غزة يعانون من الجوع، ويجب ضمان وصول الغذاء المناسب لهم، بالإضافة إلى توفير المياه النظيفة الصالحة للشرب والرعاية الصحية اللازمة لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

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