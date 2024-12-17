رئيس جامعة الفيوم يشهد ختام فعاليات مسابقة المعرض المحلي للعلوم والهندسة

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم ختام فعاليات وإعلان نتائج مسابقة المعرض المحلي للعلوم والهندسة ISEF Fayuom25 والذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتورعرفه صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورعاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال غلاب رئيس لجنة تحكيم المسابقة، ود. خالد قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وريحاب عريق وكيل المديرية، والمستشار أحمد ماهر نائب مدير جمعية صلاح الدين الأيوبي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وممثلين عن الكنيسة والطلاب المشاركين بالمسابقة، وذلك اليوم الثلاثاء 17/12/2024 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

أشاد الدكتور ياسر مجدي حتاته بالمشروعات البحثية المشاركة بالمسابقة والتي تناولت عددًا من الأفكار التي تناقش عددًا من المشكلات الراهنة، وتتطلب جهدًا كبيرًا من الطلاب الذين وصفهم بعلماء المستقبل.

وأوضح أن الهدف الرئيس للمسابقة هو اكتشاف الموهوبين علميًا والأخذ بأيديهم ووضعهم على الطريق الصحيح للبحث العلمي، مؤكدا أن الجامعة تفتح أبوابها أمام طلاب المراحل قبل الجامعية للاستفادة والتعلم، موجهاً التهنئة لجميع الطلاب المشاركين والفائزين في المسابقة.

من جانبه صرح الدكتور خالد قبيصي، أن القائمين على المسابقة بذلوا جهدًا كبيرًا لتخرج على هذا النحو، حيث تسعى مديرية التربية والتعليم إلى دعم الطلاب وتذليل كافة العقبات أمامهم للابتكار والإبداع، من خلال مثل هذه المسابقات وغيرها من الأنشطة الطلابية التي تعزز روح البحث وتبني عقول للطلاب منذ الصغر.

وأثنى على دعم الجامعة الكامل لكافة الفعاليات من خلال الخبراء من أعضاء لجنة التحكيم واستضافة المعرض.

وتناول الدكتور كمال غلاب معايير تحكيم المسابقة والتي تمثلت في التميز في عرض المشكلة بشكل محدد والمنهجية العلمية الصحيحة وإمكانية التطبيق على أرض الواقع، وأوضح أن عدد الطلاب المشاركين بالمسابقة بلغ 113 بواقع 74 مشروعًا، في مختلف المجالات؛ طبية وهندسية وعلوم طبيعية، وزراعية، وبيئية وسلوكية، وتكنولوجية.

وأعلن نتيجة المسابقة حيث تم تصعيد 26 مشروعًا للمنافسة على مستوى الجمهورية.

وأكدت منار أحمد سرحان المدير التنفيذي لجمعية صلاح الدين أن المعرض المحلي للعلوم والهندسة يعد فرصة لعرض الأفكار العلمية للطلاب والتعبير عن طاقاتهم وإبداعاتهم وتجهيز الطلاب للمرحلة الجامعية.

وشددت على دعم جمعية صلاح الدين الايوبي للعملية التعليمية التي تسهم في النهوض بالوطن وتنميته.

وعلى هامش الختام تم تكريم الدكتور ياسر مجدي حتاته والنواب وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة ولجنة التنظيم.

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