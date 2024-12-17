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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفاة ربة منزل وابنة نجلها بصعق كهربائي بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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توفيت، ظهر اليوم، ربة منزل وابنة نجلها بسبب ماس كهربائي بقرية فرقص مركز طامية بمحافظة الفيوم وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق.

وكان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية جاء مفاده ورود إشارة من مستشفى طامية المركزي باستقبال سيدة وفتاة جثتين إثر تعرضهما لماس كهربائي.

وعلى الفور انتقلت قوة مباحث مركز شرطة طامية إلى موقع الحادث وكشفت التحريات التي قادها الرائد محمد عشري رئيس المباحث وضمت النقيب محمد البوشي معاون المباحث، أن الجثتين لربة منزل وابنة نجلها وتدعيان "سيدة محمد عبد التواب" 52 سنة ربة منزل و"أسماء رمضان" 14 سنة ، طالبة، وأنه أثناء قيام السيدة بغسيل الملابس باستخدام  غسالة الملابس، حدث ماس كهربائي أثناء ذلك أدى إلى إصابتهن بصعق كهربائي نتج عنه مصرعهما في الحال.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ماس كهربائي وفاة ربة منزل وإبنة نجلها في طامية صعق كهربائي محافظة الفيوم قرية فرقص بمركز طامية