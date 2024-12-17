نائب محافظ القاهرة يتابع مستجدات العمل بمنظومة قانون التصالح

عقد أشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا بحضور مديري المراكز التكنولوجية ومهندسي التنظيم بأحيائه و مسئولي ملف التصالح و خدمات المواطنين بالمنطقة الجنوبية لشرح الاجراءات التنفيذية وآلية استيفاء معاملات مخالفة قيد الارتفاع، وذلك بمشاركة اللواء أركان حرب أيمن الشريف والعميد أركان حرب أسامة رشاد والعميد طارق كمال والعقيد احمد فايز مسئولي ادارة التراخيص و التفتيش و المتابعة بالهيئة الهندسية.

أكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية خلال لقائه على أهمية تنمية مهارات العاملين في منظومة التصالح، وتكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلا عن المتابعة المستمرة.

وتضمن اللقاء شرحا وافيا لكافة تساؤلات العاملين بالمنظومة و تدريبهم على كيفية استيفاء معاملات مخالفة قيود الارتفاع بمنظومة التصالح بعد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وتخفيف وتسهيل الإجراءات في دورة عمل الطلبات تسهيلًا للمواطنين المتقدمين للتصالح وتذليل كافة المعوقات .

كما شملت التوجيهات ضرورة مراعاة إضافة الاحداثيات بطريقة دقيقة و مراجعة كافة أوراق الاستيفاء ومنها شهادة البيانات و امر الدفع و رقم المعاملة والتأكد من رفعها على المنظومة إلى جانب التأكيد المستمر على نشر المعلومات التي تم استفاضتها باللقاء إلى باقي العاملين بالمنظومة لتحقيق الاستفادة القصوى و التي تنعكس بالضرورة على تحسين نسب الإنجاز بهذا الملف الحيوي.