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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فرحان حق: جهود أممية لتحديد احتياجات سوريا ودعم التنمية وإعادة الإعمار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن أعضاء مجلس الأمن يعملون على تقييم التغيرات اللازمة بشأن قرار 2245 المتعلق بسوريا، موضحًا: "ما نفهمه هو أن الظروف الحالية على الأرض قد تغيرت، وأن النقاط الأساسية لهذا القرار قد تحتاج إلى تعديلات، ونحن نتفهم ذلك".

وأشار "حق" خلال لقاء ببرنامج "منتصف النهار"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الوضع في سوريا لا يزال يتطلب تحولًا سياسيًا شاملاً وفعالًا يلبي طموحات الشعب السوري، مضيفًا: "الأمر يتطلب مشاركة أكثر من طرف لتحقيق هذا الانتقال".

وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، أكد حق أن منسق الشؤون الإنسانية في سوريا يجري محادثات ميدانية لتحديد الاحتياجات، قائلاً: "سنتأكد من أن هذه الجهود التنموية ستصبح أولوية".

وأضاف: "شهدت سوريا الكثير من الدمار على مدار السنوات الماضية، وحان الوقت للعمل على إعادة الإعمار لضمان مستقبل أفضل للبلاد".

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