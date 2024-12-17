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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد الأحد 29 ديسمبر الجاري

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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رفع المستشار الدكتور  حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب  الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 29 من شهر ديسمبر الجاري.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، و الموافقة نهائيا على مشروعات قوانين بشأن تعديل قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، وتعديل قانون سلامة السفن، والتعديلات المقدمة من الحكومة على قانون تسجيل السفن.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة أيضا، على مشروع قانون الضمان الاجتماعى فى مجموعه، واستمع لبيان وزير الاستثمار حسن الخطيب بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة المعوقات.

مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب