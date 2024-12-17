الأمم المتحدة: النزاع مستمر في شمال شرق سوريا ويجب ضمان وقف التصعيد

قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إنه "يجب أن ننتظر لنرى كيف ستتطور الأوضاع في سوريا"، موضحًا أن جير بيدرسون، المبعوث الأممي الخاص بسوريا، موجود حاليًا على الأرض، حيث يجري محادثات مع المسؤولين رفيعي المستوى في سوريا لمناقشة الترتيبات المستقبلية المحتملة.

وأضاف "حق" خلال لقاء ببرنامج "منتصف النهار"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، على قناة القاهرة الإخبارية، "نحن نعلم أن هناك مسارًا دبلوماسيًا قيد العمل، ونؤمن بوجود أمل كبير في أن سوريا يمكن أن تتقدم إلى الأمام، ولكن في نفس الوقت، هناك توقعات واضحة من المحادثات مع بيدرسون حول ضرورة تأسيس دولة موحدة تحت سلطة واحدة".

وأشار إلى أن النزاع في سوريا لم ينته بعد، حيث لا تزال هناك عداوات مستمرة في شمال شرقي البلاد وأماكن أخرى، متابعًا: "يجب أن نضمن أن التصعيد سينتهي وأن وقف إطلاق النار سيتم تحقيقه".

وشدد على أهمية التعافي الاقتصادي في سوريا، مشيرًا إلى أن حوالي 90% من الشعب السوري يعيشون في الفقر، مضيفًا: "يجب أن نعمل على ضمان إعادة الإعمار في البلاد لتوفير مستقبل أفضل للشعب السوري".