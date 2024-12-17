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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس المتهم بقتل ابنة شقيقته في المعصرة

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة حلوان، بحبس المتهم بقتل ابنة شقيقته بعد تعذيبها بطريقة بشعة بمنطقة المعصرة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

ودلت التحريات أن المتهم استغل حبس شقيقته والدة الطفلة فى إحدى القضايا ليقوم بالتعدي عليها بالضرب المبرح بشكل شبه يومى مما تسبب فى إصابتها بسحجات وكدمات.

وأضافت التحريات أن الطفلة الضحية تعانى من مرض فيروسى خطير بالدم، مما يتسبب لها فى التبول بشكل مفاجئ فكان يقوم المتهم بالتعدى عليها بالضرب.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود جوال ملقى بأحد شوارع منطقة المعصرة وبداخله جثة ـ وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث عثرت على جثة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وتظهر عليها آثار كدمات وسحجات شديدة بالإضافة إلى تعرضها للتعذيب والشنق من الرقبة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، وبإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة تبين أن رواء ارتكاب الواقعة خالها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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