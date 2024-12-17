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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البطريرك مار إغناطيوس يستقبل الموفد الفرنسي الخاص لسوريا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، الموفد الفرنسي الخاص لسوريا جان فرانسوا غييوم، وذلك في مقرّ البطريركية في باب توما بدمشق.

‎خلال اللقاء، بحث الطرفين آخر التطورات والمستجدات في سورية على جميع الأصعدة.

‎وقد حضر اللقاء المطرانان: مار يوسف بالي، المعاون البطريركي، ومار أندراوس بحي، النائب البطريركي لشؤون الشباب والتنشئة المسيحية، إلى جانب ممثل منظمة Oeuvres d’Orient ، فانسان جولو، ومدير منظمة Hope Center الدكتور سفير سليم.

البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم الموفد الفرنسي الخاص لسوريا جان فرانسوا غييوم باب توما بدمشق